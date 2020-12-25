Відео опубліковано в Facebook столичної поліції.

“Поліція Києва вітає із прийдешніми різдвяними та новорічними святами!” – йдеться в підписі до відео.

З нагоди Різдва поліцейські виконали “Щедрик” на Софійській площі в Києві.

Зазначимо, що в Україні і в усьому світі “Щедрик” композитора Миколи Леонтовича є одним з невід’ємних символів Різдва. Хоча в світі цю композицію більше знають як Carol of the Bells.