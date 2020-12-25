Відео опубліковано в Facebook столичної поліції.
“Поліція Києва вітає із прийдешніми різдвяними та новорічними святами!” – йдеться в підписі до відео.
З нагоди Різдва поліцейські виконали “Щедрик” на Софійській площі в Києві.
Зазначимо, що в Україні і в усьому світі “Щедрик” композитора Миколи Леонтовича є одним з невід’ємних символів Різдва. Хоча в світі цю композицію більше знають як Carol of the Bells.
- Оркестр військово-повітряних сили США привітав українців зі святами та виконав пісню “Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича.