Про це повідомляє Consequence of Sound.

Перший куплет пісні виконує Осборн під гру Джона на піаніно. У другому куплеті Елтон Джон починає підспівувати.

За словами Осборна, коли він писав цю композицію, вона нагадала йому одне зі старих творів Елтона Джона. Рок-музикант звернувся до своєї дружини Шерон з питанням, чи погодиться Елтон заспівати разом з ним.

“Ми запитали його, і він погодився. Етон Джон не тільки співає, але і грає на фортепіано”, – розповів Осборн.

Цій баладі передували сингли Under the Graveyard і Straight to Hell.

Нова пісня увійшла до однойменного альбому Ordinary man, реліз якого відбудеться 21 лютого. До цього останній сольний альбом Осборна Scream виходив в 2010 році.