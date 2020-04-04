На тлі пандемії коронавірусу COVID-19 авіакомпанії по всьому світу скасували свої рейси, а країни закрили свої кордони та оголосили карантин для своїх громадян. Пандемія обмежила пересування людей, але обмежити уяву неможливо.

Британська телерадіокомпанія ВВС зібрала 10 способів побачити світ – через веб-камери.

Слони в ПАР

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Ця онлайн трансляція з веб-камери на водопої в Парку слонів Тембе, який знаходиться недалеко від кордону Південної Африки з Мозамбіком. У більшості випадків навколо буде тинятися, принаймні, кілька найбільших в світі слонів.

Час від часу ви можете побачити леопардів, левів, носорогів та буйволів, які приходять напитися води.

Таймс-сквер, Нью-Йорк

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У звичайний час, це одне з найбільш жвавих місць в світі, але зараз серце Манхеттена похмуро тихе, так як в місті підтвердили близько 50 000 випадків коронавірусу.

Яскрава реклама на Таймс-сквер тепер рекламує шоу, які ніхто не може відвідати, одяг, який ніхто не може купити, та міста, в які ніхто не може поїхати.

Лапландія

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Камера, яка охоплює 360 градусів, знаходиться в північній Фінляндії, за Полярним колом.

Зазвичай невелике лісове село Кёнгес приймала туристів, які цікавилися міфологією Фінляндії та її загадковими ельфами.

Тайський пляж

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Цей канал варто подивитися, якщо ви хочете розслабитися з захоплюючим заходом кожен день. Веб камери встановлена на відокремленому пляжу з білосніжним піском на острові Самуї, в Таїланді.

Північне сяйво

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Цей прямий ефір записується в провінції Манітоба в Канаді. Якщо ви будете дивитися його в нічний час, ви побачите північне сяйво в повному потоці, оскільки магнітне поле нашої планети взаємодіє з частинками від Сонця.

Венеція

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Одне з найкрасивіших і відвідуваних міст світу закрите.

В Італії спостерігається найсильніша спалах коронавірусу, в результаті Венеція і решта країни піддавалися суворим заходам локалізації протягом декількох тижнів.

Горили в Африці

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Цей канал, який працює вдень і вночі, показує, що горили роблять в центрі збереження горил GRACE в східній частині Демократичної Республіки Конго. Тут живуть близько 300 східних рівнинних горил – близько 8 % від загальної кількості в світі.

Токіо

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Як і на Нью-Йоркській Таймс-сквер, перетин Сібуя в столиці Японії зазвичай вважається одним з найбільш жвавих перехресть в світі. Зараз воно тихе, але не безлюдне. І, як показує цей канал, люди тримаються на відстані один від одного.

Норвегія на поїзді

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Це не прямий ефір – це серія довгих попередньо записаних відео, з’єднаних разом, демонструюче мальовничу подорож на поїзді між Бергеном і Осло. Коли поїзд проноситься мимо фіордів, озер і лісів, картинка неймовірно заспокоює.

Космос

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Це, мабуть, найзахоплюючий прямий ефір з усіх. Він транслюється з Міжнародної космічної станції, яка летить зі швидкістю близько 17 000 миль на годину (27 300 км / ч) над нашими головами (і яку ви, можливо, бачили ясною ніччю).

Пряма трансляція доступна тільки тоді, коли космічна станція знаходиться в контакті з Землею – час від часу відбувається втрата сигналу, але це буває рідко.