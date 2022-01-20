Кінокомпанія Amazon Studios анонсувала назву нового серіалу за мотивами "Володаря Перснів". "Персні влади" розповідатимуть історію за тисячі років до подій культової трилогії.

Про це повідомляє The Verge.

У серіалі розгортатимуться події другої епохи, за тисячі років до “Володаря перснів”. Стрічка розповість історію, як вперше викували персні влади та як їх розділили між расами Середзем’я.

У заяві для преси щодо серіалу та його назви співавтори шоу Джон Пейн та Патрік Маккей зазначили, що їхнє бажання полягало в тому, аби придумати назву, яка “може жити в корінці книги поруч із Толкіном”.

Персні влади об’єднують основні історії Другої Епохи Середзем’я: кування перснів, піднесення Темного Лорда Саурона, епічну історію Нуменора та останні союзи ельфів і людей”, — пояснили співавтори серіалу.

Перший сезон “Перснів влади” виходитиме на Prime Video з 2 вересня щоп’ятниці.