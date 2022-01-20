Про це повідомляє The Verge.
У серіалі розгортатимуться події другої епохи, за тисячі років до “Володаря перснів”. Стрічка розповість історію, як вперше викували персні влади та як їх розділили між расами Середзем’я.
У заяві для преси щодо серіалу та його назви співавтори шоу Джон Пейн та Патрік Маккей зазначили, що їхнє бажання полягало в тому, аби придумати назву, яка “може жити в корінці книги поруч із Толкіном”.
Персні влади об’єднують основні історії Другої Епохи Середзем’я: кування перснів, піднесення Темного Лорда Саурона, епічну історію Нуменора та останні союзи ельфів і людей”, — пояснили співавтори серіалу.
Перший сезон “Перснів влади” виходитиме на Prime Video з 2 вересня щоп’ятниці.
- Раніше кінокомпанія Amazon Studios повідомила про завершення фільмування першого сезону серіалу “Володар перснів” та озвучила дату прем’єри.
- Також знімальний процес другого сезону серіалу “Володар перснів” перенесли з Нової Зеландії до Великої Британії. Це пов’язано з карантинними обмеженнями під час пандемії коронавірусу.
- Нагадаємо, що британський комік Ленні Генрі, який знімається в серіалі Amazon по франшизі “Володар перснів”, розповів, що в новій екранізації з’являться гобіти різних рас.
- Творець трилогії “Володар перснів” Пітер Джексон продав свою студію спецефектів Weta Digital, яка займалася оформленням відеоряду для багатьох популярних голлівудських блокбастерів.