Про це повідомляє видання The Guardian.

Співачка приурочила вихід треку до 19 червня – Дня свободи або Juneteenth. У цей день в США святкують скасування рабства.

У пісні йдеться про повернення до коріння, згуртованості, гордості за своє походження і свою культуру. Є в треку і згадка про масові протести руху Black Lives Matter – проти расизму і поліцейського насильства, інформує Variety.

Разом із піснею співачка запустила онлайн-платформу “Black Parade Route” з підтримки бізнесу, що належить темношкірим. Це своєрідний онлайн-каталог підприємств, які належать темношкірим, у різних сферах: від мистецтва, моди і дизайну до продуктів харчування і товарів для дому.

Весь дохід від нового треку направлять у благодійний фонд BeyGOOD. Він допомагає приватним підприємствам, які належать афроамериканцям.

“Сподіваюся, ми і далі будемо ділитися радістю і духом свята один з одним, навіть в розпал боротьби. Будь ласка, завжди пам’ятайте про нашу красу, силу й міць”, – написала Бейонсе в своєму Instagram.

Варто відзначити, що співачка активно підтримувала масові протести проти расизму, які спалахнули в США після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.