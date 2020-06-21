Про це повідомляє видання The Guardian.
Співачка приурочила вихід треку до 19 червня – Дня свободи або Juneteenth. У цей день в США святкують скасування рабства.
У пісні йдеться про повернення до коріння, згуртованості, гордості за своє походження і свою культуру. Є в треку і згадка про масові протести руху Black Lives Matter – проти расизму і поліцейського насильства, інформує Variety.
Разом із піснею співачка запустила онлайн-платформу “Black Parade Route” з підтримки бізнесу, що належить темношкірим. Це своєрідний онлайн-каталог підприємств, які належать темношкірим, у різних сферах: від мистецтва, моди і дизайну до продуктів харчування і товарів для дому.
Весь дохід від нового треку направлять у благодійний фонд BeyGOOD. Він допомагає приватним підприємствам, які належать афроамериканцям.
“Сподіваюся, ми і далі будемо ділитися радістю і духом свята один з одним, навіть в розпал боротьби. Будь ласка, завжди пам’ятайте про нашу красу, силу й міць”, – написала Бейонсе в своєму Instagram.
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Happy Juneteenth Weekend! I hope we continue to share joy and celebrate each other, even in the midst of struggle. Please continue to remember our beauty, strength and power. _ “BLACK PARADE” celebrates you, your voice and your joy and will benefit Black-owned small businesses. Click the link in my bio to learn more.
Варто відзначити, що співачка активно підтримувала масові протести проти расизму, які спалахнули в США після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.
- 19 червня у США відзначали День емансипації або День свободи. В цей день, 155 років тому, в США було скасовано рабство. Свято стало особливо актуальним в світлі нинішніх протестів проти расизму.