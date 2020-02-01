Українська співачка і відеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаєва) презентувала пісню, з якою буде брати участь у національному відборі на "Євробачення-2020". Композиція називається "#VEGAN" ("Веган").

Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.

В описі до відеозапису вона повідомила, що написала композицію спеціально для участі в нацвідборі “Євробачення-2020”.

“Написана вона була за два місяці до того, як VOGUE UKRAINE в статті написали про те, що 2020 рік офіційно оголошений роком вегана! Співпадіння? Яку пісню як глядач я завжди хотіла відправити на “Євро”? Для мене як для людини, яка відправляє свою цінну смску за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів — і багато з них неправда! Ми стильні, ми відкриті, ми толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на “Євробаченні!” – зазначила співачка.

Згідно з результатами жеребкування, Jerry Heil виступить у першому півфіналі національного відбору 8 лютого під другим номером.

ДОВІДКА. Jerry Heil (Джеррі Хейл) – українська співачка, кавер-виконавиця і відеоблогер. Вона була визнана “Проривом року” за версією премії Jager Music Awards, “Відкриттям року” за версією журналу Viva, а також була номінована на музичну премію YUNA 2020 в категоріях: “Краща виконавиця”, “Краща пісня”, “Відкриття року”.

Її композиція “# ОХРАНА_ОТМЕНА” стала хітом, набравши вже майже 15 млн переглядів на YouTube.

Минулого року співачка представила на YouTube-каналі свій перший альбом “# Я_ Яна”. До нього увійшли вісім композицій.