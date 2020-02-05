Про це пише The Telegraph.

Так, землю для нової будівлі почали розчищати 24 січня, коли була прийнята перша хвиля пацієнтів.

Будівля площею 25 000 кв. м будувалася для зниження навантаження на лікарні в провінції Хубей – епіцентрі надзвичайної ситуації. Влада зазначає, що об’єкт в Ухані був побудований за зразком лікарні Сяотаншань в Пекіні, яку спорудили зі збірних конструкцій всього за тиждень для лікування пацієнтів, інфікованих ГРВІ в 2003 році, коли загинули 349 осіб.

У неділю двоповерхова будівля була передана армії і укомплектована 1 400 військовими медиками, які мають досвід роботи з атиповою пневмонією і лихоманкою Ебола.

За даними державної газети China Daily, в установу вже прибуло 50 пацієнтів.

Фото: АР

Фото: The Telegraph

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

  • Станом на ранок кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків перевищила 420 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.