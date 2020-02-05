Лікарня Хуошеншань (Huoshenshan), яку всього за 10 днів побудували в китайському місті Ухань, почала приймати пацієнтів.

Про це пише The Telegraph.

Так, землю для нової будівлі почали розчищати 24 січня, коли була прийнята перша хвиля пацієнтів.

Будівля площею 25 000 кв. м будувалася для зниження навантаження на лікарні в провінції Хубей – епіцентрі надзвичайної ситуації. Влада зазначає, що об’єкт в Ухані був побудований за зразком лікарні Сяотаншань в Пекіні, яку спорудили зі збірних конструкцій всього за тиждень для лікування пацієнтів, інфікованих ГРВІ в 2003 році, коли загинули 349 осіб.

У неділю двоповерхова будівля була передана армії і укомплектована 1 400 військовими медиками, які мають досвід роботи з атиповою пневмонією і лихоманкою Ебола.

За даними державної газети China Daily, в установу вже прибуло 50 пацієнтів.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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