Про це пише The Telegraph.
Так, землю для нової будівлі почали розчищати 24 січня, коли була прийнята перша хвиля пацієнтів.
Будівля площею 25 000 кв. м будувалася для зниження навантаження на лікарні в провінції Хубей – епіцентрі надзвичайної ситуації. Влада зазначає, що об’єкт в Ухані був побудований за зразком лікарні Сяотаншань в Пекіні, яку спорудили зі збірних конструкцій всього за тиждень для лікування пацієнтів, інфікованих ГРВІ в 2003 році, коли загинули 349 осіб.
У неділю двоповерхова будівля була передана армії і укомплектована 1 400 військовими медиками, які мають досвід роботи з атиповою пневмонією і лихоманкою Ебола.
За даними державної газети China Daily, в установу вже прибуло 50 пацієнтів.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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