Американська група The Pussycat Dolls представила перший кліп після 10-річної перерви.

Відео опубліковано на YouTube-каналі групи.

Новий сингл групи називається React. У кліпі учасниці – Ніколь Шерзінгер, Ешлі Робертс, Кімберлі Уайатт і Джессіка Сатта – спокусливо танцюють під дощем в латексних нарядах.

Кліп зібрав майже 7 мільйонів переглядів на YouTube за кілька діб після прем’єри.

Про возз’єднання Pussycat Dolls стало відомо в грудні 2019 року.

Нагадаємо, що колектив завоював популярність в кінці 1990-х – початку 2000-х як танцювальна група в стилі бурлеск. У квітні цього року дівчата поїдуть в тур по Великобританії, в рамках якого дадуть десять концертів.