Відео опубліковано на YouTube-каналі групи.
Новий сингл групи називається React. У кліпі учасниці – Ніколь Шерзінгер, Ешлі Робертс, Кімберлі Уайатт і Джессіка Сатта – спокусливо танцюють під дощем в латексних нарядах.
Кліп зібрав майже 7 мільйонів переглядів на YouTube за кілька діб після прем’єри.
Про возз’єднання Pussycat Dolls стало відомо в грудні 2019 року.
Нагадаємо, що колектив завоював популярність в кінці 1990-х – початку 2000-х як танцювальна група в стилі бурлеск. У квітні цього року дівчата поїдуть в тур по Великобританії, в рамках якого дадуть десять концертів.
- Співачка Джамала і реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) представили відеокліп на новий спільний трек “Жалі”.