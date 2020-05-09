8 травня в Мережі опублікували відео, на якому видно, як службовці Національної гвардії палять суху траву в полі з невідомою метою.

Відповідне відео є у відкритому доступі.

Інцидент стався в Бориспільському районі Київської області.

Так, військові Національної гвардії, порушуючи закон, палили траву в полі.

Коли місцевий житель зробив їм зауваження, то вони у відповідь повелися агресивно. Той зняв інцидент на відео і виклав його в Мережу, надавши розголосу.

Пізніше виявилося, що чоловіки на відео дійсно служать в Національній гвардії. Їх частина розташована в селі Старе Бориспільського району. Поле, на якому вони палили траву, розташоване в декількох кілометрах від полігону.

У Нацгвардії відреагували на відео, підтвердивши, що бійці їхні, але пізніше заявили, що мають інформацію перевірити і провести розслідування.

“З метою перевірки інформації, знайденої в соцмережах, в Нацгвардії призначили службове розслідування”, – заявили в Нацгвардії, підтвердивши, що особи на відео служать в частині.

Також вони повідомили, що на місці події загоряння не відбулося, а службовці самі загасили пожежу, яку влаштували.

З якою метою бійці Нацгвардії палили траву, або, можливо, хтось дав їм такий наказ – невідомо.

Пізніше, в Telegram-каналі Teza, який веде журналіст Дмитро Гнап, опублікували відео, на якому той самий боєць Нацгвардії, який поводив себе агресивно по відношенню до автора відео, вибачається.

Цікаво, що вибачення нацгварієць читає з аркуша, називаючи свої ім’я та прізвище, а також дані чоловіка, якого образив.