Під Києвом фермер викинув на смітник тонни моркви

У селищі Гостомель, що під Києвом, місцевий фермер викинув у поле тонни моркви.

Про це у Facebook написав користувач, підписаний як Andrew Havand.

За словами місцевих жителів, які збирали викинуті овочі на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував через те, що не зміг продати моркву. Тому викинув її.

Користувач зазначає, що подібних випадків по всій країні може бути сотні.