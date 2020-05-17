Під Києвом фермер викинув на смітник тонни моркви

Про це у Facebook написав користувач, підписаний як Andrew Havand.
За словами місцевих жителів, які збирали викинуті овочі на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував через те, що не зміг продати моркву. Тому викинув її.
Користувач зазначає, що подібних випадків по всій країні може бути сотні.
- У Кілійському районі Одеської області фермер звів рахунки з життям, втративши весь урожай через небувалу посуху в регіоні.
- За словами глави громади, на це страшне рішення фермера спонукали серйозні фінансові труднощі. Загиблий, як і багато інших фермерів брав в кредит кошти для оплати оренди землі та посівів, а в цьому році втратив весь свій врожай, і, відповідно, кошти для існування та повернення боргу. Він також повідомив, що міськрада зверталася до представників влади з проханням виділити кошти для фінансової допомоги фермерам у зв’язку з посухою.