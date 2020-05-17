Covid-19 Україна

оновлено 17.05.2020 о 11:02

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Під Києвом фермер викинув на смітник тонни моркви

У селищі Гостомель, що під Києвом, місцевий фермер викинув у поле тонни моркви.

Неділя, 17 травня 2020, 11:57

Фото: Andrew Havand

Про це у Facebook написав користувач, підписаний як Andrew Havand.

За словами місцевих жителів, які збирали викинуті овочі на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував через те, що не зміг продати моркву. Тому викинув її.

Користувач зазначає, що подібних випадків по всій країні може бути сотні.

Теги: карантин, овощи, фермер

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