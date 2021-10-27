Відео опублікували на YouTube-каналі ГУ Національної поліції в Харківській області.

З другорядної дороги починають рух автомобілі, на головній – червоне світло для авто, навіть пішоходи почали рух по “зебрі”. В цей момент на шаленій швидкості летить авто Infinity і трощить Chevrolet Aveo, яке вже виїхало на перехрестя.

УВАГА! Відеокадри можуть шокувати!

За даними поліції, удар прийшовся якраз у двері водія Chevrolet Aveo, 58-річний чоловік загинув на місці. Троє пасажирів Infinity наразі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

16-річного водія Infinity затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зазначимо, що в Україні водійські права на кермування авто можна отримати з 18 років.

У 16 років дозволяється кермувати мопедами, моторолерами та мотоциклами.

Для того, щоб отримати посвідчення водія на авто, в автошколі необхідно пройти 100 академічних годин (по 45 хв) теорії та 40 академічних годин практики.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року у Харкові сталася ДТП, в якій загинуло шість людей.

  • 18 жовтня зі сторони Центрального ринку їхав автомобіль Volkswagen Touareg. У цей час вулицею Сумською їхав автомобіль Lexus (за кермом була 20-річна дівчина). На перехресті біля “Пузатої хати” автомобілі зіткнулися. Lexus відкинуло на пішоходів, які збиралися переходити дорогу. У результаті п’ять людей загинули одразу. Згодом померла ще одна постраждала Діана Берченко.
  • 20 жовтня адвокат підозрюваної у резонансній ДТП у Харкові Олени Зайцевої Юлія Козир заявила, що у смертельній аварії винен водій Volkswagen Touareg, оскільки він зупинився за стоп-лінією та почав рухатися на жовтий сигнал світлофора.
  • 24 жовтня у Харкові правоохоронці взяли під охорону Геннадія Дронова, який є другим водієм-учасником резонансної ДТП. Пізніше Дронов заявив, що автомобіль Lexus не був у полі зору на перехресті перед ДТП.
  • У березні 2018 року підсудна Олена Зайцева підтвердила, що визнає свою провину.