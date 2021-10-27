Поліціянти опублікували відео моменту жахливої ДТП, яка сталася вчора ввечері у Харкові, і в результаті якої одна людина загинула.

Відео опублікували на YouTube-каналі ГУ Національної поліції в Харківській області.

З другорядної дороги починають рух автомобілі, на головній – червоне світло для авто, навіть пішоходи почали рух по “зебрі”. В цей момент на шаленій швидкості летить авто Infinity і трощить Chevrolet Aveo, яке вже виїхало на перехрестя.

УВАГА! Відеокадри можуть шокувати!

Жахлива ДТП в Харкові – автомобіль Infinity на великій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого в’їхав у Chevrolet. Водій Chevrolet загинув на місці, а водій та 2 пасажири Infinity госпіталізовані.https://t.co/KloYEWKUCI pic.twitter.com/38gcQVbmGc — Букви (@Bykvu) October 27, 2021

За даними поліції, удар прийшовся якраз у двері водія Chevrolet Aveo, 58-річний чоловік загинув на місці. Троє пасажирів Infinity наразі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

16-річного водія Infinity затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зазначимо, що в Україні водійські права на кермування авто можна отримати з 18 років.

У 16 років дозволяється кермувати мопедами, моторолерами та мотоциклами.

Для того, щоб отримати посвідчення водія на авто, в автошколі необхідно пройти 100 академічних годин (по 45 хв) теорії та 40 академічних годин практики.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року у Харкові сталася ДТП, в якій загинуло шість людей.