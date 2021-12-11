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Потужний торнадо у США убив понад 50 осіб, зруйновано склад Amazon

У місті Едвардсвіл (штат Іллінойс, США) потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами можуть перебувати від 50 до 100 осіб.

Субота, 11 грудня 2021, 15:52

Фото: CNN

Про це повідомляє телеканал Fox News

На місці події працюють рятувальники та медики. Наразі офіційні повідомлення про постраждалих не надходили.

 

Також буревій зірвав частину даху та зруйнував одне крило будинку для людей похилого віку в місті Монетт (штат Арканзас). Внаслідок удару стихії загинули щонайменше двоє осіб, п’ятеро людей постраждали, ще 20 перебувають під завалами.

Повідомляється про пошкодження щонайменше у 15 округах на заході Кентуккі.

“Ми вважаємо, що кількість загиблих внаслідок цієї події перевищить 50 жителів Кентуккі, і, ймовірно, зрештою загиблих буде від 70 до 100”, – заявив губернатор штату Енді Бешир на брифінгу, назвавши урагани, що вирують у  штаті, “найсерйознішими  торнадо в історії Кентуккі”.

За даними Центру прогнозування штормів NOAA, принаймні 24 торнадо було зареєстровано у п’яти штатах – Арканзасі, Іллінойсі, Кентуккі, Міссурі та Теннессі, при цьому про смертельні випадки також повідомили офіційні особи в Арканзасі та Іллінойсі.

 

  • 30 серпня південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) накрив ураган “Іда”, якому синоптики дали четверту категорію з пʼяти можливих.
  • Сильний вітер, град та стовпи повітря, схожі на торнадо, накрили Нью-Йорк і ще три найближчі штати, завдавши шкоди будинкам, підприємствам та транспортним засобам й залишивши споживачів без електропостачання.
Теги: стихія, завали, негода, США, Amazon, завалы

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