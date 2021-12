Потужний торнадо у США убив понад 50 осіб, зруйновано склад Amazon

Про це повідомляє телеканал Fox News

На місці події працюють рятувальники та медики. Наразі офіційні повідомлення про постраждалих не надходили.

BREAKING: Multiple people trapped after Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, partially collapses during storm pic.twitter.com/aBt7jShg0I

— BNO News (@BNONews) December 11, 2021