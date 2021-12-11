Потужний торнадо у США убив понад 50 осіб, зруйновано склад Amazon

Про це повідомляє телеканал Fox News
На місці події працюють рятувальники та медики. Наразі офіційні повідомлення про постраждалих не надходили.
BREAKING: Multiple people trapped after Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, partially collapses during storm pic.twitter.com/aBt7jShg0I
— BNO News (@BNONews) December 11, 2021
Також буревій зірвав частину даху та зруйнував одне крило будинку для людей похилого віку в місті Монетт (штат Арканзас). Внаслідок удару стихії загинули щонайменше двоє осіб, п’ятеро людей постраждали, ще 20 перебувають під завалами.
Повідомляється про пошкодження щонайменше у 15 округах на заході Кентуккі.
“Ми вважаємо, що кількість загиблих внаслідок цієї події перевищить 50 жителів Кентуккі, і, ймовірно, зрештою загиблих буде від 70 до 100”, – заявив губернатор штату Енді Бешир на брифінгу, назвавши урагани, що вирують у штаті, “найсерйознішими торнадо в історії Кентуккі”.
За даними Центру прогнозування штормів NOAA, принаймні 24 торнадо було зареєстровано у п’яти штатах – Арканзасі, Іллінойсі, Кентуккі, Міссурі та Теннессі, при цьому про смертельні випадки також повідомили офіційні особи в Арканзасі та Іллінойсі.
Bowling Green, KY https://t.co/4zqOjrb15Z
— James Spann (@spann) December 11, 2021
- 30 серпня південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) накрив ураган “Іда”, якому синоптики дали четверту категорію з пʼяти можливих.
- Сильний вітер, град та стовпи повітря, схожі на торнадо, накрили Нью-Йорк і ще три найближчі штати, завдавши шкоди будинкам, підприємствам та транспортним засобам й залишивши споживачів без електропостачання.