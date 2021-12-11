Потужний торнадо у США убив понад 50 осіб, зруйновано склад Amazon

У місті Едвардсвіл (штат Іллінойс, США) потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами можуть перебувати від 50 до 100 осіб.

Про це повідомляє телеканал Fox News

На місці події працюють рятувальники та медики. Наразі офіційні повідомлення про постраждалих не надходили.

BREAKING: Multiple people trapped after Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, partially collapses during storm pic.twitter.com/aBt7jShg0I — BNO News (@BNONews) December 11, 2021

Також буревій зірвав частину даху та зруйнував одне крило будинку для людей похилого віку в місті Монетт (штат Арканзас). Внаслідок удару стихії загинули щонайменше двоє осіб, п’ятеро людей постраждали, ще 20 перебувають під завалами.

Повідомляється про пошкодження щонайменше у 15 округах на заході Кентуккі.

“Ми вважаємо, що кількість загиблих внаслідок цієї події перевищить 50 жителів Кентуккі, і, ймовірно, зрештою загиблих буде від 70 до 100”, – заявив губернатор штату Енді Бешир на брифінгу, назвавши урагани, що вирують у штаті, “найсерйознішими торнадо в історії Кентуккі”.

За даними Центру прогнозування штормів NOAA, принаймні 24 торнадо було зареєстровано у п’яти штатах – Арканзасі, Іллінойсі, Кентуккі, Міссурі та Теннессі, при цьому про смертельні випадки також повідомили офіційні особи в Арканзасі та Іллінойсі.