У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан після того, як місто постраждало від рекордної кількості опадів і раптових повеней внаслідок тропічного шторму “Іда”.

Управління транспорту столиці повідомило, що через негоду система метро була затоплена в 46 місцях, близько 65 автобусів були заблоковані або застрягли, два потяги застрягли.

Крім того, всі залізничні перевезення Транзиту Нью-Джерсі, за винятком залізничної лінії Атлантик-Сіті, були припинені через повінь.

Місцева влада не встигла вчасно попередити пасажирів. Тисячі людей залишилися в системі громадського транспорту Нью-Йорка в середу ввечері.

У знеструмлених потягах метро ньюйоркці провели всю ніч — без вентиляції, їжі, води та вбиралень.

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown! 😱 Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ — Tena Ezzeddine (@TenaNYCLA) September 2, 2021

A torrent of water poured into a New York subway station Wednesday night as remnants of #HurricaneIda unleashed dangerous flash floods and tornadoes across the Northeast https://t.co/fYrX9zQKqi pic.twitter.com/ekke5dbANJ — CNN (@CNN) September 2, 2021

This looks more like a subway car wash than a subway station. This flooding has to be doing an incredible amount of damage to the NYC subway system. pic.twitter.com/bgtMbjiHvM — Mike Saccone (@mikesacconetv) September 2, 2021

За оцінкою Департаменту пожежної охорони Нью-Йорка, устрягли від 15 до 20 потягів, сотні людей виведено з них.