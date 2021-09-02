Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як сповіщалося, 30 серпня південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) накрив ураган “Іда”, якому синоптики встановили  четверту категорію з пʼяти можливих.

У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан після того, як місто постраждало від рекордної кількості опадів і раптових повеней внаслідок тропічного шторму “Іда”.

Управління транспорту столиці повідомило, що через негоду система метро була затоплена в 46 місцях, близько 65 автобусів були заблоковані або застрягли, два потяги застрягли.

Бруклін під час повеней. Фото: AFP

Крім того, всі залізничні перевезення Транзиту Нью-Джерсі, за винятком залізничної лінії Атлантик-Сіті, були припинені через повінь.

Вулиці Нью-Йорка. Фото: CNN

Місцева влада не встигла вчасно попередити пасажирів. Тисячі людей залишилися в системі громадського транспорту Нью-Йорка в середу ввечері.

Метро Нью-Йорка. Фото: CNN

У знеструмлених потягах метро ньюйоркці провели всю ніч — без вентиляції, їжі, води та вбиралень.

За оцінкою Департаменту пожежної охорони Нью-Йорка, устрягли від 15 до 20 потягів, сотні людей виведено з них.