Прототип ракети SpaceX SN9 вибухнув під час спроби приземлення. Це сталося через кілька хвилин після експериментального запуску з Бока-Чіка, штат Техас.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Попередня спроба приземлення ракети SN8 також була невдалою.

Корабель SN9 був випробувальною моделллю важкої ракети для перевезення людей і 100 тонн вантажів у майбутніх місіях на Місяць і Марс.

Ракета висотою у 16 поверхів злетіла зі свого стартового майданчика на узбережжі Мексиканської затоки. Вона піднялася вгору на 10 км. Це був бездоганний політ. Потім SN9 ненадовго зависла у повітрі, вимкнула двигуни і виконала запланований маневр “черевом вниз”, щоб під аеродинамічним контролем спуститися назад на Землю.

Проблема виникла, коли ракета знову підняла ніс вгору, аби завершити приземлення, і повторно активувала два з трьох двигунів Raptor, та один не зміг запалитися. Ракета впала на землю і вибухнула – через 6 хвилин і 26 секунд після запуску.

Starship SN8, перший прототип, що виконав випробувальний запуск на великій висоті, спіткала аналогічна доля в грудні.

Ілон Маск поки ніяк не прокоментував подію.