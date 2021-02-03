Про це повідомляє агентство Reuters.
Попередня спроба приземлення ракети SN8 також була невдалою.
Корабель SN9 був випробувальною моделллю важкої ракети для перевезення людей і 100 тонн вантажів у майбутніх місіях на Місяць і Марс.
Ракета висотою у 16 поверхів злетіла зі свого стартового майданчика на узбережжі Мексиканської затоки. Вона піднялася вгору на 10 км. Це був бездоганний політ. Потім SN9 ненадовго зависла у повітрі, вимкнула двигуни і виконала запланований маневр “черевом вниз”, щоб під аеродинамічним контролем спуститися назад на Землю.
Проблема виникла, коли ракета знову підняла ніс вгору, аби завершити приземлення, і повторно активувала два з трьох двигунів Raptor, та один не зміг запалитися. Ракета впала на землю і вибухнула – через 6 хвилин і 26 секунд після запуску.
Starship SN8, перший прототип, що виконав випробувальний запуск на великій висоті, спіткала аналогічна доля в грудні.
Ілон Маск поки ніяк не прокоментував подію.
- Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск багаторазової ракети Falcon 9 з рекордною кількістю супутників.