Про це повідомляє агентство Associated Press.
Гітарист гурту Брайан Мей і барабанщик Роджер Тейлор наразі перебувають у Великій Британії, а Ламберт приєднався до запису пісні з Лос-Анджелеса (США).
У текст пісні внесли невеликі зміни, і вона перетворилася на “You Are the Champions” (“Ви чемпіони”). Композиція присвячена лікарям і всім, хто бореться з пандемією коронавірусу COVID-19.
В умовах карантину відеозапис було зроблено за допомогою смартфонів у музичних студіях Лондона (Велика Британія) і Лос-Анджелеса (США).
Кліп починається з кадрів спорожнілих через пандемію і карантин міст. Зокрема, на перших секундах відео постає панорамне фото центру Києва, зроблене з висоти пташиного польоту.
Потім у кліпі з’являються фото і фрагменти відео з лікарями і медсестрами, які працюють у лікарнях по всьому світу.
Трек “You Are the Champions” доступний, зокрема, на YouTube-каналі гурту.
Присвятивши нову версію культового хіта медикам, музиканти оголосили благодійний збір коштів, які будуть спрямовані до Фонду реагування на COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Пісня “We Are The Champions” вийшла в 1977 році. Її написав вокаліст гурту Queen Фредді Меркьюрі як гімн перемоги.
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Queen + Adam Lambert! New Lockdown version ! Recorded on mobile phones !! 💥💥💥💥 You all saw this developing right here on Instagram ! And you all contributed to the buzz and made it happen. Now it’s a record !! And you’re the first to hear it – and the first to see the video, dedicated to the brave front line fighters all over the world who are keeping humanity alive. 💥💥💥💥 “Innovatively collaborating via Instagram between London, Cornwall and Los Angeles, Brian May, Roger Taylor and Adam Lambert in their respective homes recorded a spontaneous new version of Queen’s classic anthem with some subtle changes. The result, now finished, mixed and mastered, is being released under a new title – YATC – all proceeds going towards #Covid19Fund @WHO @brianmayforreal @rogertaylorofficial @adamlambert”
- Раніше більше десятка музикантів зі світовим ім’ям провели восьмигодинний онлайн-концерт “Єдиний світ: вдома разом” на підтримку медпрацівників, які борються з коронавірусом. У заході брали участь Біллі Айліш, Дженніфер Лопес, The Killers, Тейлор Свіфт, Стіві Уандер, Леді Гага, The Rolling Stones, Селін Діон, Елтон Джон, Шон Мендес, Ліззі і багато інших.
- Протягом вказаного концерту було зібрано більше 127 мільйонів доларів для Всесвітньої організації охорони здоров’я.