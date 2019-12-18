Відео опубліковано на YouTube-каналі групи.

Композицію написали Брайан Мей і Роджер Тейлор, їм також належить й ідея кліпу.

У кліпі показано місто, яке готується до Різдва, запалюючи вогники. Хтось у межах міста сидить на лавці і гладить лисицю . Хтось готується до свята в колі сім’ї, а хтось дивиться на північне сяйво з даху будинку.

“За іронією долі, Різдво для багатьох з нас є нервовим часом. Переповнюють емоції і радісні спогади про те, як ми відзначали Різдво коли були захопливими дітьми, а потім серйозними дорослими і батьками. Така радість, що Різдво нарешті настає. Це відео нагадує, що як люди ми повинні нести відповідальність за всіх живих істот. Не лише заради свого блага або блага наших онуків, але як знак поваги до прав тварин”, – прокоментували музиканти вихід анімаційного ролика.

Мультиплікаційний кліп був знятий на сингл 1984 року, який після виходу протримався на лідируючих рядках британських чартів шість тижнів.