Про це повідомляє видання Billboard.

Композиція увійде до нового альбому Леді Гаги “Chromatica”, реліз якого запланований на 29 травня.

“Rain On Me” – не єдина колаборація в майбутньому альбомі. Відомо, що слухачів чекають також спільні сингли з Елтоном Джоном і південнокорейським гуртом Blackpink.

Як зазначала Леді Гага, вони з Гранде прекрасно розуміють одна одну, а процес запису спільної пісні був “цілющим”.

“Ця жінка (Аріана Гранде, – ред.), безсумнівно, пройшла через дуже важкі, дуже важкі життєві випробування. І ця її здатність рухатися далі. Коли вона прийшла в студію, я все ще плакала, а вона ні. І вона говорила: “Все буде добре. Подзвони мені, ось мій номер”, – розповідала співачка.

В результаті була записана пісня “Rain On Me”.

“Вірші на пісню “Rain on Me” я написала прямо в студії… Це аналогія сліз під дощем. І метафора звички випивати, що я колись робила, щоб забутися. Я волію бути тверезою, не пити. Але я все ще жива… У цій пісні багато нашарувань”, – поділилася Леді Гага в інтерв’ю для Apple Music.

Варто відзначити, що, крім самої пісні, вийшов також яскравий відеокліп до неї. У відео співачки постали в спокусливих образах: вони в латексних костюмах влаштували запальні танці під дощем.

У новий альбом Леді Гаги увійдуть 16 пісень, в тому числі представлена раніше “Stupid Love”.