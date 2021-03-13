На Таймс сквер (Нью-Йорк, США) актори Бродвею влаштували шоу в честь річниці пандемії коронавірусу і закриття їх театру.

Про це повідомляє АР.

Актори Бродвейського театру танцювали в захисних масках, а співаки в першій лінії були в пластикових захисних щитках.

Рік тому в місті було заборонено збиратися групами більше 500 осіб. Незабаром Бродвей і зовсім закрили через карантинні обмеження.

Нове шоу, за задумом організаторів, стало символом того, що навіть у нинішній ситуації не варто втрачати надію на те, що незабаром шоу відновлять.