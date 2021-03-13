Про це повідомляє АР.
Актори Бродвейського театру танцювали в захисних масках, а співаки в першій лінії були в пластикових захисних щитках.
Рік тому в місті було заборонено збиратися групами більше 500 осіб. Незабаром Бродвей і зовсім закрили через карантинні обмеження.
Нове шоу, за задумом організаторів, стало символом того, що навіть у нинішній ситуації не варто втрачати надію на те, що незабаром шоу відновлять.
- У мережі з’явився перший трейлер кіноадаптації бродвейської постановки “Оркестранти” (The Boys in the Band) від Netflix.