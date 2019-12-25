Відео опублиіковано на YouTube-каналі Universal Pictures Russia.

У російськомовній версії ролика Роберт Дауні-молодший в образі доктора Дуліттла в’яже светр в затишній вітальні і вітає глядачів не з Різдвом, а з Новим роком.

У своїй вітальній промові Дауні-молодший не втримався від жарту з приводу завершення життєвого шляху своїх персонажів.

“Що це за музика така? Що, з моїм персонажем знову прощаються?” – каже актор.

Втім, тут же запевнив, що для доктора, який розуміє мову звірів, все тільки починається. І взагалі фільм буде милим, добрим і пухнастим, як светр.

Стрічка “Дивовижна подорож Доктора Дуліттл” заснована на серії дитячих книг Хью Лофтінга про лікаря, який вміє розмовляти з тваринами.

В екранізаціях 1998 і 2001 років головну роль зіграв Едді Мерфі. Ще кілька сіквелів були зроблені з різними акторами і випущені безпосередньо на відео.