Робот-собака Spot, розроблений американською компанією Boston Dynamics, продовжує освоювати нові вміння. Цього разу він вчиться випасати овець у Новій Зеландії.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Цікаве відео з роботом було зняте новозеландською компанією Rocos – розробником програмного забезпечення для робототехніки, яка співпрацює з Boston Dynamics.

На кадрах можна бачити, як Spot займається сільськогосподарськими роботами: перевіряє урожай і пасе вівці на схилах у Новій Зеландії. За допомогою такого робопса фермер, наприклад, може дистанційно контролювати стадо і перевіряти зрілість урожаю.

У рамках співпраці з Boston Dynamics компанія Rocos має намір розробити програмну платформу, яка дозволить дистанційно керувати робособакою Spot, в тому числі в сфері сільського господарства, інформує Engadget.

У Rocos вважають, що, крім випасу овець, робот може збирати або перевіряти врожай, а також створювати карти в реальному часі. Це допоможе знизити навантаження на працівників у сільськогосподарській сфері.

Розробники впевнені, що тепер, коли робот став більш спритним, може легко пересуватися по пересіченій місцевості, нести інфрачервоні і LiDAR-камери, всі ці плани можна реалізувати.