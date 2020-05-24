Про це повідомляє видання Business Insider.
Цікаве відео з роботом було зняте новозеландською компанією Rocos – розробником програмного забезпечення для робототехніки, яка співпрацює з Boston Dynamics.
На кадрах можна бачити, як Spot займається сільськогосподарськими роботами: перевіряє урожай і пасе вівці на схилах у Новій Зеландії. За допомогою такого робопса фермер, наприклад, може дистанційно контролювати стадо і перевіряти зрілість урожаю.
У рамках співпраці з Boston Dynamics компанія Rocos має намір розробити програмну платформу, яка дозволить дистанційно керувати робособакою Spot, в тому числі в сфері сільського господарства, інформує Engadget.
У Rocos вважають, що, крім випасу овець, робот може збирати або перевіряти врожай, а також створювати карти в реальному часі. Це допоможе знизити навантаження на працівників у сільськогосподарській сфері.
Розробники впевнені, що тепер, коли робот став більш спритним, може легко пересуватися по пересіченій місцевості, нести інфрачервоні і LiDAR-камери, всі ці плани можна реалізувати.
- У парку Сінгапуру робот-собака Spot від американської компанії Boston Dynamics перевіряв, чи дотримуються люди безпечної дистанції один від одного.
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