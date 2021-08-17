Boston Dynamics опублікувала відповідне відео в Facebook.

“Паркур – ідеальна пісочниця для команди Atlas, щоб експериментувати з новим поведінкою. За допомогою стрибків, балансирів і склепінь ми доводимо Atlas до межі, щоб відкрити для себе наступне покоління мобільності, сприйняття і спортивного інтелекту”, – йдеться в повідомленні.

У ролику показано, як роботи змогли без помилок пробігти складну смугу перешкод для паркуристів. Два роботи перестрибували перешкоди, бігали по вузьких балках і навіть змогли зробити зворотне сальто.

У компанії зазначили, що роботи можуть адаптувати свою поведінку в залежності від того, що бачать.

Інженери хочуть навчити Atlas виконувати ті ж рухи, що і людина, а також щоб вони реагували на зміну навколишнього середовища. Якщо їх задумка буде реалізована, то роботи будуть володіти “практично безмежними можливостями”.