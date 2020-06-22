Об этом сообщает “Киевпрайд” в Twitter.
Зроблено це в рамках місячника “КиївПрайд”, який в цьому році проходить онлайн.
Учасники акції запустили безпілотник з прапором ЛГБТ-спільноти. Коптер завис над пам’ятником таким чином, що прапор як нібито виявився повішений на меч скульптури.
“Батьківщина-мати за рівність для всіх! Великий ЛГБТ + прапор сьогодні майорить над усім Києвом. Далі буде …”, – йдеться в повідомленні.
До посту докладено відео акції. Відеоряд супроводжується хештегом “мамозрозумієтапідтримає” (“Мама зрозуміє і підтримає” – ред).
Як повідомлялося, марш рівності в Києві вперше в історії українського прайд-руху відбудеться в онлайн-форматі.
В онлайн-режимі будуть проходити всі заходи ПрайдМісяця, який присвячений ЛГБТ і прайд-руху в Україні та світі.
- Нагадаємо, 23 червня 2019 року в Києві відбувся 5-й щорічний Марш Рівності. У ньому взяли участь близько 8 тисяч осіб.
- Вранці 23 червня поліція Києва затримала дев’ять правопорушників, які готували провокації на Марші Рівності.
- Учасники акції протесту проти Маршу Рівності намагалися пронести на захід розфасовані в презервативи фекалії. Вони планували закидати “снарядами” учасників “КиївПрайд” і представників поліції.