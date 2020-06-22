Об этом сообщает “Киевпрайд” в Twitter.

Зроблено це в рамках місячника “КиївПрайд”, який в цьому році проходить онлайн.

Учасники акції запустили безпілотник з прапором ЛГБТ-спільноти. Коптер завис над пам’ятником таким чином, що прапор як нібито виявився повішений на меч скульптури.

“Батьківщина-мати за рівність для всіх! Великий ЛГБТ + прапор сьогодні майорить над усім Києвом. Далі буде …”, – йдеться в повідомленні.

До посту докладено відео акції. Відеоряд супроводжується хештегом “мамозрозумієтапідтримає” (“Мама зрозуміє і підтримає” – ред).

Як повідомлялося, марш рівності в Києві вперше в історії українського прайд-руху відбудеться в онлайн-форматі.

В онлайн-режимі будуть проходити всі заходи ПрайдМісяця, який присвячений ЛГБТ і прайд-руху в Україні та світі.