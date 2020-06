Про це повідомляє NBCNews.

Літак пролетів порожнім близько 30 хвилин, після чого приземлився на злітно-посадкову смугу на аеродромі Грант Ко.

Компанія MagniX зробила літак з електричним двигуном, а не паливним. Так, двигун працює з потужністю в 750 кінських сил.

Літак планується використовувати для швидкого перевезення пасажирів в Британській Колумбії в Канаді і до узбережжя Тихого океану.

ICYMI: The world’s largest all-electric aircraft, a modified Cessna Caravan, made its first successful flight and landed safely in Moses Lake, Washington pic.twitter.com/7YBYy7dUSX

— Reuters (@Reuters) June 8, 2020