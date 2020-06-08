Найбільший в світі електричний літак Cessna 208B Grand Caravan здійснив свій перший 30-хвилинний політ над озером Мозес в штаті Вашингтон.

Про це повідомляє NBCNews.

Літак пролетів порожнім близько 30 хвилин, після чого приземлився на злітно-посадкову смугу на аеродромі Грант Ко.

Компанія MagniX зробила літак з електричним двигуном, а не паливним. Так, двигун працює з потужністю в 750 кінських сил.

Літак планується використовувати для швидкого перевезення пасажирів в Британській Колумбії в Канаді і до узбережжя Тихого океану.

ICYMI: The world’s largest all-electric aircraft, a modified Cessna Caravan, made its first successful flight and landed safely in Moses Lake, Washington pic.twitter.com/7YBYy7dUSX — Reuters (@Reuters) June 8, 2020

За раз Grand Caravan може перевести 9 пасажирів. Максимально літак може розганятися до 180 км / ч. На заряді електричного акумулятора літак може подолати 160 км.

На “заправку” електричного літака витратили всього 6 доларів. У той же час, щоб заправити літак паливом, витратили б 300 доларів. Компанія MagniX сподівається, що електричні літаки стануть популярнішими, адже вони дешевші, тихіші і безпечніші для навколишнього середовища.