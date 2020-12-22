У містечку Ріо Лінда в окрузі Сакраменто (штат Каліфорнія, США) Санта Клаус на мотопараплані розвозив дітям цукерки, але не розрахував траєкторії й заплутався у лінії електропередач.

Відео, зняте очевидцями, опубліковано на сайті Yahoo! News.

Інцидент стався в неділю, 20 грудня. Американець, чиє ім’я не уточнюється, вирішив створити атмосферу свята і порадувати місцевих жителів.

Він політав над округом на мотопараплані (параплан з наспинною силовою установкою), переодягнувшись у Санта-Клауса, і заплутався в електричних кабелях.

“Не переживайте! .. Він не постраждав, а пожежна бригада допомогла йому спуститися вниз. Виявилося, що Санта просто намагався трохи повеселитися до настання свят”, – написала поліція Сакраменто в групі в Facebook.

Фото: CHP – North Sacramento

Щоб зняти чоловіка з проводів, рятувальники провели цілу спецоперацію і відімкнули від електроенергії 200 будинків. Зрештою, чоловіка вдалося зняти.