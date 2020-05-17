17 травня 2010 року на тодішнього президента України Віктора Януковича впав ялиновий вінок. Він був зірваний зі стійки поривом вітру.

#Букви згадують, як це було.

17 травня 2010 року під час покладання вінків тодішніми президентами України і Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим пам’ятнику невідомому солдату у Києві стався неоднозначний інцидент. Під час церемонії розпочалася сильна злива з вітром і градом.

Коли Янукович підійшов до свого вінка – той раптом відірвався і полетів на “гаранта”. Чиновник кілька секунд самостійно намагався “побороти” вінок, поки йому не допомогли охоронці, які повернули “зловмисника” на стійку.

Варто відзначити, що вінок, який стояв навпроти Медведєва, був нерухомим, а сам російський експрезидент зробив вигляд, що не помітив конфузу, в який потрапив Янукович.

Згодом працівники прес-служби Януковича намагалися змусити журналістів видалити відео з цим інцидентом, проте їм це не вдалося.

Як повідомлялося раніше, 4 травня Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офисі генпрокурора заявили, що заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича дає правоохоронцям змогу запустити процедуру його екстрадиції.