Серія 2 сезону «Відьмака» потрапила на піратські сайти – до офіційної прем’єри 2 дні

Офіційна прем’єра сезону культового серіалу платформи Netflix запланована на 17 грудня, але через ранній витік інформації на піратські сайти, дехто вже встиг її переглянути.

Про це пише видання TorrentFreak.

Перший сезон, який вийшов наприкінці 2019 року, за місяць подивилися переглянули понад 76 мільйонів людей. На той час це було рекордне число.

Другого сезону шанувальники чекали понад 2 роки – 17 грудня всі вісім епізодів нового сезону з’являться на Netflix.

За словами автора Анджея Сапковського, який написав книги, що надихнули серіал, продюсер Лорен Шмідт Гіссріх чудово попрацював над адаптацією книги до нового сезону. “Я сподіваюся на ще більш епічний 3 сезон”, — сказав він.

Однак, прем’єра сезону вже просочилася на різні піратські сайти кілька годин тому. Очевидно, не той людині потрапив у руки скринінговий примірник і вирішив поділитися нею з рештою світу.













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Поширюються різні випуски, які відрізняються за якістю, але, ймовірно, всі вони надходять з одного джерела. Немає видимих ​​водяних знаків, а епізод поставляється з усіма звичайними брендами Netflix та кредитами.

Тег “WEB-DL” у назві релізу свідчить про те, що витік походить із джерела в Інтернеті. Він поставляється з додатковими англійськими субтитрами, які, ймовірно, також взяті з Netflix.

Netflix має внутрішню команду по боротьбі з піратством, яка намагатиметься стримати витік, перш ніж буде завдано більше збитків. Однак, повністю видалити копії з Інтернету вже неможливо.