Опублікований кліп на спільну пісню Шакіри і Anuel AA - "Me Gusta".

Відео опубліковано на YouTube-каналі Шакіри.

Режисером відео виступив Дрю Кірш, який працював над кліпами Тейлор Свіфт “Lover” і “You Need To Calm Down”.

У кліпі можна побачити, як артисти співають і танцюють в красивих інтер’єрах, їдуть на швидкісному поїзді і влаштовують вишукану вечерю.

Прем’єра пісні “Me Gusta” відбулася 13 січня. Пісня вже стала хітом в іспаномовних країнах, діставшись до другого рядка чарта Іспанії і до третьої позиції у зведеному латиноамериканському чарті.

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