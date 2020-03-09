Відео опубліковано на YouTube-каналі Шакіри.
Режисером відео виступив Дрю Кірш, який працював над кліпами Тейлор Свіфт “Lover” і “You Need To Calm Down”.
У кліпі можна побачити, як артисти співають і танцюють в красивих інтер’єрах, їдуть на швидкісному поїзді і влаштовують вишукану вечерю.
Прем’єра пісні “Me Gusta” відбулася 13 січня. Пісня вже стала хітом в іспаномовних країнах, діставшись до другого рядка чарта Іспанії і до третьої позиції у зведеному латиноамериканському чарті.
- Міністерство охорони здоров’я В’єтнаму опублікувало веселий кліп на пісню про коронавірус.