Американський рок-гурт "The Flaming Lips" виступив наживо перед публікою. При цьому і виконавці, і глядачі знаходилися всередині великих прозорих куль.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Незвичайний виступ відбувся в рамках “Пізнього шоу зі Стівеном Кольбером”. Це американське нічне ток-шоу на каналі CBS.

Гурт виконав наживо свою пісню “Race for the Prize”, замість того, щоб використовувати запис.

Заради дотримання соціальної дистанції кожен музикант знаходився у величезній прозорій кулі. Також на учасниках гурту були захисні маски і рукавички.

У таких же великих кулях знаходилися і глядачі в залі, які слухали живий виступ “The Flaming Lips”.

Варто відзначити, що гурт не вперше використовує подібні кулі, хоча на тлі епідемії коронавірусу ця “фішка” виявилася дуже доречною.

Наприклад, кулі з’являлися в кліпі на один із треків гурту “Flowers of Neptune 6”.

ДОВІДКА. “The Flaming Lips” – альтернативний музичний колектив із Оклахома-Сіті, США. Гурт було створено в 1983 році. Музиканти виступають у жанрах альтернативний рок, психоделічний рок, експериментальний рок, постпанк. “The Flaming Lips” отримали кілька “Греммі” і ще низку нагород.