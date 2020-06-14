Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Незвичайний виступ відбувся в рамках “Пізнього шоу зі Стівеном Кольбером”. Це американське нічне ток-шоу на каналі CBS.
Гурт виконав наживо свою пісню “Race for the Prize”, замість того, щоб використовувати запис.
Заради дотримання соціальної дистанції кожен музикант знаходився у величезній прозорій кулі. Також на учасниках гурту були захисні маски і рукавички.
У таких же великих кулях знаходилися і глядачі в залі, які слухали живий виступ “The Flaming Lips”.
Варто відзначити, що гурт не вперше використовує подібні кулі, хоча на тлі епідемії коронавірусу ця “фішка” виявилася дуже доречною.
Наприклад, кулі з’являлися в кліпі на один із треків гурту “Flowers of Neptune 6”.
ДОВІДКА. “The Flaming Lips” – альтернативний музичний колектив із Оклахома-Сіті, США. Гурт було створено в 1983 році. Музиканти виступають у жанрах альтернативний рок, психоделічний рок, експериментальний рок, постпанк. “The Flaming Lips” отримали кілька “Греммі” і ще низку нагород.
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