Сьогодні вранці відбулося останнє сонячне затемнення в цьому році, яке також називають "вогненним кільцем".

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що натовпи людей в ряді країн, включаючи Шрі-Ланку, Індонезію, Індію, Катар, Сінгапур, Малайзію і Саудівську Аравію, зібралися, щоб спостерігати за природним явищем.

У кільцевому затемненні місяць покриває центр Сонця, створюючи видимість яскравого кільця.

Зазвичай на Землі щорічно відбуваються два таких сонячних затемнення. Однак, вони відбуваються тільки тоді, коли наша планета повністю або частково знаходиться в тіні Місяця.

Попереднє сонячне затемнення було 2 липня, його можна було спостерігати тільки над Південною Америкою. Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 14 грудня 2020 року і його буде видно по всіх районах півдня Чилі і Аргентини, а також в південно-західній частині Африки та Антарктиди.