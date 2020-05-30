Американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це повідомляється на сайті NASA.

Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, який повинен доставити на МКС двох астронавтів, стартувала о 22:22 за київським часом з мису Канаверал, штат Флорида. Прибуття корабля до МКС очікується 31 травня (через приблизно 19 годин після запуску).

У космос вирушили астронавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен.

При запуску були присутні президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс.

Через 12 хвилин після запуску космічний корабель успішно вийшов на орбіту і відокремився від другого ступеня ракети. Перший ступінь Falcon 9 здійснив успішну посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2 — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Варто відзначити, що сьогоднішній запуск є історичним для США: Crew Dragon став першим американським пілотованим кораблем, запущеним з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів).

Крім того, це перший в історії запуск людей в космос на приватному космічному кораблі.

У разі успішного польоту США відмовляться від послуг російських кораблів “Союз”, які зазвичай проводили відряджання астронавтів з космодрому “Байконур” в Казахстані на МКС.

Спочатку запуск ракети з кораблем мав відбутися 27 травня, але за 16 хвилин до старту його скасували через погодні умови.

Мета місії Crew Dragon

Запланована місія повинна перевірити систему транспортування екіпажу компанії, в тому числі стартовий майданчик, ракету, космічний корабель, експлуатаційні можливості.

До МКС ракета летітиме близько 24 годин. Після цього відбудеться стикування з космічною станцією.

Корабель повинен здійснити стикування автономно, але екіпаж і астронавти будуть стежити за процесом.

Теоретично, Crew Dragon може залишатися на орбіті близько 110 днів, але конкретна тривалість польоту буде визначена вже на станції, враховуючи готовність наступного запуску комерційного екіпажу.

Максимально Crew Dragon може бути на орбіті 210 днів.

По завершенні місії Crew Dragon самостійно відстикується з двома астронавтами на борту, покине космічну станцію і знову вийде в атмосферу Землі.

Після спуску на воду недалеко від Атлантичного узбережжя Флориди екіпаж піднімуть в море рятувальним судном SpaceX Go Navigator. Після цього він повернеться на мис Канаверал.

Фото: АР