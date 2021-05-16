Про це повідомляє пресцентр SpaceX.

Разом зі Starlink на орбіту було виведено два супутники інших компаній – Capella Space і Tyvak-0130.

“Пуск Falcon 9 з групою супутників відбувся. Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу в океані”, – повідомили у компанії.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021

Це 28-й старт на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1 675 космічних апаратів.

Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 29 квітня та 4 травня.