Про це повідомляє пресцентр SpaceX.
Разом зі Starlink на орбіту було виведено два супутники інших компаній – Capella Space і Tyvak-0130.
“Пуск Falcon 9 з групою супутників відбувся. Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу в океані”, – повідомили у компанії.
Liftoff! pic.twitter.com/7kNtDdyouH
— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021
Deployment of 52 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QqPbBl9gBz
— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2021
Live feed of Starlink mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/540iEuCeFR
— SpaceX (@SpaceX) May 15, 2021
Це 28-й старт на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1 675 космічних апаратів.
Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 29 квітня та 4 травня.
- Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX інжерера Ілона Маска розширила масштаби публічного бета-тестування свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, заявивши, що приймає попередні замовлення від потенційних клієнтів по всьому світу.