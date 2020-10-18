Про це повідомляється в Twitter компанії.
Ракета успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Перший ступінь ракети успішно приземлився на заготовлену платформу в Атлантичному океані.
Liftoff! pic.twitter.com/nocQLTMe1G
— SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020
Watch Falcon 9 launch Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/gx27elM67R
— SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020
Відзначається, що супутники, які в майбутньому зможуть забезпечувати жителів Землі безлімітним інтернетом, будуть розгорнуті на орбіті приблизно через одну годину і три хвилини після зльоту.
На даний момент в космічному просторі працюють понад 700 супутників Starlink.
- Раніше повідомлялося, що електромобіль Tesla Roadster, який раніше запустили в космос, як навантаження під час тестового запуску ракети SpaceX Falcon Heavy, вперше зблизився з Марсом.