Сьогодні, 18 жовтня, відбувся запуск 14-ої місії Starlink компанії SpaceX інженера і винахідника Ілона Маска з партією інтернет-супутників.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Ракета успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Перший ступінь ракети успішно приземлився на заготовлену платформу в Атлантичному океані.

Watch Falcon 9 launch Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/gx27elM67R — SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020

Відзначається, що супутники, які в майбутньому зможуть забезпечувати жителів Землі безлімітним інтернетом, будуть розгорнуті на орбіті приблизно через одну годину і три хвилини після зльоту.

На даний момент в космічному просторі працюють понад 700 супутників Starlink.