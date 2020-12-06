Компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 у неділю, 6 грудня, о 18:17 за київським часом.

NASA веде пряму трансляцію.

Завтра о 20:30 він досягне МКС, куди привезе три тонни вантажу.

Це перший політ оновленого вантажного корабля Dragon 2 за комерційною програмою постачання Міжнародної космічної станції. На станцію доставлять обладнання, запаси і корисні вантажі. На борту космічного корабля серед іншого, клітини мозку, серця і COVID-апарат.

В ході 64-ї і 65-ої експедицій планується провести понад 250 науково-дослідних робіт.

Запустили ракету зі стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.