NASA веде пряму трансляцію.
Завтра о 20:30 він досягне МКС, куди привезе три тонни вантажу.
Це перший політ оновленого вантажного корабля Dragon 2 за комерційною програмою постачання Міжнародної космічної станції. На станцію доставлять обладнання, запаси і корисні вантажі. На борту космічного корабля серед іншого, клітини мозку, серця і COVID-апарат.
Liftoff! pic.twitter.com/pgk24cph9e
— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020
В ході 64-ї і 65-ої експедицій планується провести понад 250 науково-дослідних робіт.
Запустили ракету зі стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.
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