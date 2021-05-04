Трансляція велася на каналі компанії в YouTube.
“Вивід супутників Starlink підтверджений”, – йдеться в повідомленні.
Це вже 26-й висновок на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1563 космічних апаратів.
Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/zXwBMcXUDJ
— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021
Запуск був здійснений о 15:01 за часом Східного узбережжя США (22:01 за київським часом) зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида).
Приблизно через 1 годину 4 хвилини після старту ракети група супутників Starlink була виведена на задану орбіту.
Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 29 квітня.
- Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX інжерера Ілона Маска розширила масштаби публічного бета-тестування свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, заявивши, що приймає попередні замовлення від потенційних клієнтів по всьому світу.