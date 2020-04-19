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Станом на 19 квітня у зоні відчуження йде гасіння пожеж на території п’яти лісництв – Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників.
Рятувальники створили 320 км мінералізованих смуг.
До гасіння пожеж залучено 723 осіб та 154 одиниць техніки.
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