Журналісти-розслідувачі заявляють, що до викрадення судді Миколи Чауса можуть бути причетні Офіс Зеленського і заступник Єрмака Андрій Смирнов, а Чауса можуть використати для дискредитації генерала Василя Бурби і розслідування агентством Bellingcat провалу операції з затримання "вагнерівців".

Про це йдеться у матеріалі #Букв.

9 днів тому в Молдові серед білого дня було викрадено суддю Миколу Чауса. Впродовж цього часу в Молдові розгортався нечуваний політичний скандал, політики звинувачували уряд у нездатності гарантувати безпеку жителям країни і створили Тимчасову слідчу комісію для розслідування обурливого випадку.

Президентка Молдови Мая Санду, яка розпочала свою каденцію з візиту до України, назвала такий вчинок неприпустимим.

Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що листування між викрадачами велось українською мовою, те саме підтвердили і свідки викрадення – зловмисники спілкувались українською.

Через кілька днів молдовським та українським журналістам вдалось отримати копії документів викрадачів, а з деяким навіть поспілкуватись. Виявилось, що двоє з них мають стосунок до військової розвідки України, а ще один – є експоліцейським.

Тим часом українська влада ніяк не реагує на заяви офіційних осіб Молдови, в стилі “это не мы”, ігноруючи всі опубліковані докази причетності українських спецслужб до викрадення.

Хто та навіщо викрали суддю Чауса дивіться у відеоматеріалі #Букв.