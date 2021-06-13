Відео опубліковано на YouTube-каналі Xbox.

На презентації Microsoft на Е3 2021 розробники представили дебютний геймплейний трейлер тривалістю в п’ять хвилин.

У ролику герой займається звичними справами сталкерів. Спілкується з іншими персонажами, досліджує аномалії за допомогою детектора і “промацує” область кидками болтів, а також бореться з бандитами і мутантами.

На одному з фрагментів персонаж зустрівся з канонічним противником – мутантом кровососом. В кінці відео головний герой (його звуть Скіф) добирається до електростанції, тримаючи в руках електромагнітну гармату.

В день релізу гра буде доступна на ПК і Xbox Series S и X. Передзамовлення в Steam, Epic Games Store і Microsoft Store відкриється о 22:00 за київським часом.

S.T.A.L.K.E.R. – серія відеоігор, розроблена українською компанією GSC Game World, заснована на повісті “Пікнік на узбіччі” братів Стругацьких, а також знятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського “Сталкер” і реальної Чорнобильської зони.

Перша частина S.T.A.L.K.E.R з’явилася у 2007 році, потім розробники створили сиквел “S.T.A.L.K.E.R .: Заклик Прип’яті” і приквел “S.T.A.L.K.E.R .: Чисте небо”.