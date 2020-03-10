Про це повідомили організатори заходу.
Зокрема, у категорії “Найкращий хіп-хоп хіт” перемогу здобув дует alyona alyona та Alina Pash з піснею “Падло”.
У номінації “Найкращий електронний хіт” перемогла MARUV та її хіт “Siren Song”.
У категорії “Інший формат” нагороду отримала співачка ЛУНА.
Крім того, у номінації “Найкращий менеджмент артиста” поза конкуренцією виявилася компанія MONATIK Corporation. Нагороду отримала Ірина Монатик.
“YUNA в черговий раз розтрощила міф про те, що переможці премії це кожного року “на манежі одні й ті ж”. У трьох з чотирьох номінацій переможці отримали статуетки вперше. Ані alyona alyona, ані ЛУНА, ані MONATIK Corporation ніколи ще не перемагали на YUNA”, – зазначив співзасновник та генпродюсер премії YUNA Павло Шилько.
- 17 грудня у Києві оголосили номінантів дев’ятої національної музичної премії YUNA 2020.