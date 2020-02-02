Про це повідомляє телеканал ABC News.

“Весна буде ранньою, це точно”, – йдеться в прогнозі.

Згідно з традицією, якщо 2 лютого бабак бачить свою тінь, виходячи з норки, лякається і ховається назад, то буде ще шість морозних тижнів.

Однак якщо бабак не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори – це значить настання ранньої весни.

Фото: АР

Традицію підтримують члени організації Ближнє коло, які збираються в лісі Гобблерз-Ноб, надівши чорні пальто і циліндри.

Бабака виймають з імпровізованої нори, після чого, як стверджують в Ближньому колі, він повідомляє голові організації, як довго буде тривати зима. Глава організації потім вказує, який з двох лежачих перед ним сувоїв з пророцтвами зачитати.

За останнє десятиліття Філ “спрогнозував” ранню весну три рази і продовження холодної погоди сім раз, його прогнози були вірні приблизно в 40% випадків. Вперше День бабака в Панксатоні офіційно відзначили 2 лютого 1887 року.