Про це повідомляється в Twitter-аккаунті Australian Open.

П’ята ракетка світу успішно стартувала на першому турнірі Великого шолома цього року. У матчі першого кола Світоліна обіграла британку Кеті Бултер з рахунком 6: 4, 7: 5.

Pumped 🆙@ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9

— #AusOpen (@AustralianOpen) 21 січня 2020 р.