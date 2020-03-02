Співачка Тейлор Свіфт представила новий кліп The Man, в якому переодяглася в чоловіка і висміяла поведінку чоловіків.

Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.

Режисером відео стала сама Свіфт. Головним героєм відео став хлопець, якого зіграла сама співачка. Процес перевтілення артистки показаний в кінці відео.

У відеоролику співачка ходить в чоловічому костюмі, розсовує ноги в метро і бере участь у вечірках з моделями. В кінці кліпу постарілий герой Тейлор Свіфт одружується з дівчиною втричі молодшою за нього.

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За першу добу після публікації на YouTube кліп зібрав більше 10,5 млн переглядів.