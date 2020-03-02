Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.
Режисером відео стала сама Свіфт. Головним героєм відео став хлопець, якого зіграла сама співачка. Процес перевтілення артистки показаний в кінці відео.
У відеоролику співачка ходить в чоловічому костюмі, розсовує ноги в метро і бере участь у вечірках з моделями. В кінці кліпу постарілий герой Тейлор Свіфт одружується з дівчиною втричі молодшою за нього.
За першу добу після публікації на YouTube кліп зібрав більше 10,5 млн переглядів.
- Тейлор Свіфт отримала дозвіл від свого екс-лейбла Big Machine дозвіл на виконання своїх старих пісень на церемонії AMA Awards.