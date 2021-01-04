Автопілот Tesla (Autopilot FSD Beta) проїхав від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса без єдиного втручання.

Про це повідомляє Engadget.

Система повного самокерування Tesla, можливо, все ще знаходиться в стадії бета-тестування, але це не заважає використовувати її для автономних поїздок.

Ентузіаст Tesla Whole Mars Catalog розмістив відео, що показує, як їх Модель 3 з FSD проїхала на автопілоті з Сан-Франциско в Лос-Анджелес практично без будь-яких втручань. Єдине виключення відбулося відразу після переїзду в Лос-Анджелес, коли водій взяв на себе управління.

Схоже, що це перший відомий зареєстрований випадок повного самостійного водіння, який завершив цю поїздку без введення даних, йдеться в каталозі Whole Mars.