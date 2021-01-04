Про це повідомляє Engadget.
Система повного самокерування Tesla, можливо, все ще знаходиться в стадії бета-тестування, але це не заважає використовувати її для автономних поїздок.
Ентузіаст Tesla Whole Mars Catalog розмістив відео, що показує, як їх Модель 3 з FSD проїхала на автопілоті з Сан-Франциско в Лос-Анджелес практично без будь-яких втручань. Єдине виключення відбулося відразу після переїзду в Лос-Анджелес, коли водій взяв на себе управління.
Схоже, що це перший відомий зареєстрований випадок повного самостійного водіння, який завершив цю поїздку без введення даних, йдеться в каталозі Whole Mars.
- У вересні минулого року бізнесмен і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що приблизно через три роки планується випуск бюджетних автомобілів вартістю близько $25 тисяч.
- У грудні капіталізація автомобільної компанії Ілона Маска Tesla перетнула позначку у 600 млрд доларів. Вартість акцій перевищила 600 доларів.
- У Німеччині суд наказав американській компанії Tesla Ілона Маска зупинити роботи зі зведення великого заводу (“гігафабрики”) поблизу Берліна. Позов проти Tesla подали місцеві захисники довкілля. За їх словами, будівництво поставить під загрозу середовище існування прудких ящірок і змій (мідянок) – видів, що перебувають під охороною. Суд дослухався до цих аргументів.