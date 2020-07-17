Відео опубліковано на YouTube-каналі виконавиці.
Кліп було знято на острові Балі. Він є соціальним маніфестом, повідомляє видання Vogue UA.
Alyona Alyona закликає людей схаменутися, змінити ставлення до навколишнього середовища і не ігнорувати проблеми, “поки цей світ ще не зник”.
У кліпі показані як ідилічні пейзажі на Балі, так і звалища на острові, берег океану, усіяний сміттям.
“Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його кращим. Але нині навіть те, що не потребує вдосконалення, ми нищимо, не думаючи про наслідки. Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь. В українських річках плавають відходи, лісосмуги встелені сміттям, на полях майоріють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі! Ера споживачів, бажаючих використовувати все навколо, щоб отримати кайф і спростити собі життя. Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що ні одне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безкінечні”, – наголосила співачка, коментуючи пісню.
Головний меседж нового треку від Аlyona Аlyona – що все ще можна змінити.
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ВЖЕ НА YOUTUBE — ТИХО ДІТИ СПЛЯТЬ 🤫 ⠀ Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його кращим. Але нині навіть те, що не потребує вдосконалення, ми нищимо, не думаючи про наслідки😞 ⠀ Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь. В українських річках плавають відходи, лісосмуги встелені сміттям, на полях майоріють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі! ⠀ Не важливо, де ти живеш, який в тебе колір шкіри чи розріз очей, на якій мові ти розмовляєш і в кого ти віриш. Важливо те, що кожен чоловік і жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, що можуть зробити саме зараз, поки діти сплять. ⠀ 🌴Довгоочікуваний кліп «Тихо діти сплять», який ми створили на Балі, вже на каналі! Переходь за посиланням в шапці профілю🌴 ⠀ Music prod by: @teejaymusic ⠀ Win Win production Directed by: @shtukaanton DP: @innervisionphoto Producer: @tanya_papuga, @vanek.klimenko, @ragga_jagga Producer assist: @elina_elian_ Style: @kosmosunny, @boiko_mua, @anyavelosipedova Graffiti art: @denisxsidio Make Up: @boiko_mua Color: @mmarixaxa Locations & support: @savamava Drone: @__zem__ Editing: @shtukaanton Backstage: @lela_pala_tute
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