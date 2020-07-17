Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) представила відеокліп на трек "Тихо діти сплять", який присвячений проблемам з екологією.

Відео опубліковано на YouTube-каналі виконавиці.

Кліп було знято на острові Балі. Він є соціальним маніфестом, повідомляє видання Vogue UA.

Alyona Alyona закликає людей схаменутися, змінити ставлення до навколишнього середовища і не ігнорувати проблеми, “поки цей світ ще не зник”.

У кліпі показані як ідилічні пейзажі на Балі, так і звалища на острові, берег океану, усіяний сміттям.

“Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його кращим. Але нині навіть те, що не потребує вдосконалення, ми нищимо, не думаючи про наслідки. Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь. В українських річках плавають відходи, лісосмуги встелені сміттям, на полях майоріють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі! Ера споживачів, бажаючих використовувати все навколо, щоб отримати кайф і спростити собі життя. Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що ні одне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безкінечні”, – наголосила співачка, коментуючи пісню.

Головний меседж нового треку від Аlyona Аlyona – що все ще можна змінити.