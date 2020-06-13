Відео з відкриття літньої тераси бренду TTSWTRS і клубу Ibiza Beach з’явилися в соцмережі Instagram.
Зазначимо, що згідно з постановою Міністерства охорони здоров’я, заклади під відкритим небом з 10 червня відновили свою роботу, проте з дотриманням ряду правил: соціальної дистанції, носіння засобів індивідуального захисту і одночасного перебування не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі обгородженій території для заходів.
Однак на опублікованих кадрах видно, що і в клубі Ibiza, і в кав’ярні TTSWTRS багато людей – натовпи на вході, а також заповнені всі столики і танцпол. При цьому більшість відвідувачів були без засобів захисту, і не дотримувалися соціальної дистанції. Відкриття майданчика TTSWTRS відвідали і відомі особистості, наприклад, дизайнерка і засновниця однойменного бренду Анна Осмєхіна, журналіст і діджей Дмитро Дір, танцівниця M.a.m.a.s.i.t.a та інші.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🌅 Рассветы в Одессе … это , что-то особенное 💙 #sunset #odessa #love #summer #ARBAT
Варто зазначити, що за минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусів, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії. Всього з початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 30 507 осіб, з них 13 976 пацієнтів одужали, а 880 – померли.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.