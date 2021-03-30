Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Трампа не запрошували на весілля. Але це вже не перший випадок, коли бізнесмен дозволяє собі прийти на чуже свято. Наприклад, у 2019 році Трамп прийшов на весілля, яке влаштували в його гольф-клубі в Нью-Джерсі. Але це перший випадок, коли Трамп самовільно прийшов на чуже весілля з того часу, як покинув Білий дім.
Гості привітали промову Трампа оплесками.
Взявши мікрофон, Трамп сказав, що уважно стежить за новинами й засмучений тим, що бачить і чує. Зокрема, він почав говорити про проблеми на кордоні з Мексикою, ситуацію в Ірані, а також – відносини з Китаєм.
Він сказав, що за його президентства влада Ірану “була готова на будь-яку угоду”, а потоку нелегальних мігрантів з боку Мексики не було.
Резюмуючи, Трамп знову сказав про те, що у нього “вкрали вибори” через багато випадків шахрайства при підрахунку голосів виборців.
“Мені сказали – сер, отримаєте 66 мільйонів голосів і вибори закінчено. Я отримав 75 мільйонів голосів і що? Ви самі бачили що сталося і що відбувалося. Багато дивних речей”, – заявив він.
Свою промову Трамп закінчив тостом “за прекрасну пару Джона і Меган Арріго”.
- Колишній президент США Дональд Трамп і колишня перша леді Меланія Трамп запустили сайт “Офіс 45-го президента США” для підтримки зворотного зв’язку зі своїми прихильниками.