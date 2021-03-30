45-й президент США Дональд Трамп прийшов на весілля своїх прихильників. Вони влаштували урочистість в Мар-а-Лаго (Флорида). Коли йому вручили мікрофон, щоб привітати молодих - Трамп почав критикувати Джо Байдена і говорити про політику.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трампа не запрошували на весілля. Але це вже не перший випадок, коли бізнесмен дозволяє собі прийти на чуже свято. Наприклад, у 2019 році Трамп прийшов на весілля, яке влаштували в його гольф-клубі в Нью-Джерсі. Але це перший випадок, коли Трамп самовільно прийшов на чуже весілля з того часу, як покинув Білий дім.

Гості привітали промову Трампа оплесками.

Взявши мікрофон, Трамп сказав, що уважно стежить за новинами й засмучений тим, що бачить і чує. Зокрема, він почав говорити про проблеми на кордоні з Мексикою, ситуацію в Ірані, а також – відносини з Китаєм.

Він сказав, що за його президентства влада Ірану “була готова на будь-яку угоду”, а потоку нелегальних мігрантів з боку Мексики не було.

Резюмуючи, Трамп знову сказав про те, що у нього “вкрали вибори” через багато випадків шахрайства при підрахунку голосів виборців.

“Мені сказали – сер, отримаєте 66 мільйонів голосів і вибори закінчено. Я отримав 75 ​​мільйонів голосів і що? Ви самі бачили що сталося і що відбувалося. Багато дивних речей”, – заявив він.

Свою промову Трамп закінчив тостом “за прекрасну пару Джона і Меган Арріго”.