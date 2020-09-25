Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Коли Трамп з’явився на публіці – це стало несподіванкою.
Американські громадяни, які зібралися біля сходів Верховного суду, при появі Трампа скандували: “Геть!”
Трамп почекав деякий час, але так як натовп не вгавав – пішов.
President Trump and first lady Melania Trump paid their respects to Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg as a crowd booed and chanted "Vote him out." https://t.co/ANf1IQgLss pic.twitter.com/b6izGEjHPP
— CNN (@CNN) September 24, 2020
Журналісти телеканалу звернули увагу на те, що Трамп прийшов на церемонію в захисній масці, хоча раніше заперечував необхідність носити її.
Після такої “зустрічі” з натовпом присутніх, Трамп разом з дружиною Меланією сіли в лімузин і поїхали в Білий дім.
Гінзбург померла увечері 18 вересня в оточенні своєї родини у своєму домі у Вашингтоні. Причиною смерті стали ускладнення, викликані метастатичним раком підшлункової залози.
Суддя Гінзбург була призначена до Верховного суду президентом Клінтоном в 1993 році. Вона була другою жінкою, призначеною суддею і пропрацювала більш як 27 років.
- У віці 104 років померла власниця двох “Оскарів”, зірка “Віднесених вітром”, “Пригод Робін Гуда”, “Ями зі зміями” і “Спадкоємиці” Олівія де Хевілленд.