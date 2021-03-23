Туристка на Балі випадково взяла в руки одну з найнебезпечніших тварин у світі - восьминога. Вона зняла з ним відео і зробила кілька фото.

Вона виклала відео в TikTok.

Користувачка Кейлін Філліпс під ніком @Kaylinmarie21 на відео розповіла, що посадила на руку маленького восьминога під час подорожі на Балі.

Через кілька годин після знімання вона дізналася про те, що восьминіг, якого вона тримала в руках, насправді смертельно небезпечний. Як виявилося, внаслідок укусу цього восьминога людина помирає через декілька хвилин.

“Приїхала на Балі й через незнання взяла в руки одну з найнебезпечніших тварин. Через 3 години дзвонила батькові в сльозах”, – написала дівчина.

Укус такого восьминога практично безболісний. Але через декілька хвилин по тому настає задуха, параліч і зупинка серця. Протиотрути від отрути цього восьминога досі не знайдено.

Отрути одного восьминога досить, щоб убити 26 осіб.