Вона виклала відео в TikTok.
Користувачка Кейлін Філліпс під ніком @Kaylinmarie21 на відео розповіла, що посадила на руку маленького восьминога під час подорожі на Балі.
Через кілька годин після знімання вона дізналася про те, що восьминіг, якого вона тримала в руках, насправді смертельно небезпечний. Як виявилося, внаслідок укусу цього восьминога людина помирає через декілька хвилин.
“Приїхала на Балі й через незнання взяла в руки одну з найнебезпечніших тварин. Через 3 години дзвонила батькові в сльозах”, – написала дівчина.
@kaylinmarie21
Called my dad crying 3 hours later in Bali🙃 #blueringoctopus #bali #uluwatu #fyp #imdumb #thanksjesuschrist #ShowerWithMoxie #EnvisionGreatness
Укус такого восьминога практично безболісний. Але через декілька хвилин по тому настає задуха, параліч і зупинка серця. Протиотрути від отрути цього восьминога досі не знайдено.
Отрути одного восьминога досить, щоб убити 26 осіб.
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