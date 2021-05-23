Український гур Go-A після виступу у фіналі конкурсу "Євробачення 2021" повернувся в Україну.

Про це повідомило телеканал “Суспільне” в Telegram.

Літак з Амстердама приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

На відео, опублікованому журналістами, видно, що шанувальники, які зустрічали музикантів із квітами та українськими прапорами, почали співати пісню “Шум”, із котрою Go-A виступала на конкурсі.

Нагадаємо, що на “Євробаченні” гурт Go_A з піснею “Шум” посів п’яте місце.

Україна для виступу на сцені “Євробачення” обрала пісню українською мовою.

В основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся.