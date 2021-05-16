Відео знесення будівлі опублікували в соцмережах.
Подивитися на масштабний вибух прийшли жителі міста і журналісти.
Висота будівлі становить 60 метрів, у вежі перебували механізми елеватора.
Будівлю підірвали знизу, після чого вежа нахилилася в бік і впала, піднявши хмару пилу.
Як пише харківське видання “Комментарии.Ua”, елеватор з млином почав працювати у 1900 році. Він був закинутий із середини 90-х років.
Наразі на території елеваторного комплексу мають збудувати житловий мікрорайон.
- У США знесли 39-поверховий хмарочос Trump Plaza. Фахівці підірвали його за допомогою направленого вибуху.