У Ванкувері, Канада, під час морської прогулянки до жінки на човен навідався морський лев.

Про це повідомляє канал TMZ.

Тварина, рятуючись від зграї косаток, що доганяла його, стрибнула на борт її човна.

Про те, що щось сталося жителька Канади дізналася у той момент, коли косатки почали оточувати її човен. Китоподібні вистрибували з води, щоб подивитися – чи не збирається їхня майбутня здобич назад у воду.



Кінцівку історії жінка не зняла, тому невідомо – чи прогнала вона втікача, чи ні.