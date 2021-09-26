Про це повідомляє канал TMZ.
Тварина, рятуючись від зграї косаток, що доганяла його, стрибнула на борт її човна.
Про те, що щось сталося жителька Канади дізналася у той момент, коли косатки почали оточувати її човен. Китоподібні вистрибували з води, щоб подивитися – чи не збирається їхня майбутня здобич назад у воду.
Кінцівку історії жінка не зняла, тому невідомо – чи прогнала вона втікача, чи ні.
- Туристи та мешканці Риму зафільмували сім’ю кабанів, що походжала центром міста. Місцеві служби запевняли, що тварини мирні, проте шукають у який спосіб їх вивести з міста.
- Раніше повідомлялося, що 800-кілограмовий арктичний морж Воллі, який полюбляє засмагати на човнах, був помічений в Ісландії.